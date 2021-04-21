В мэрии опровергли, что сегодня уйдут с работы на час раньше

В администрации города опровергают информацию о том, что сегодня ратуша будет работать только до 17:00, а после всех отправят по домам. Ранее такая информация появилась от источников, которые сообщали, что работников мэрии распускают на час пораньше, чтобы те могли добраться по домам до перекрытия центра, которое начнется в 18:00. Сообщалось, что официальная причина короткого рабочего дня – День местного самоуправления. Однако в пресс-службе ратуши сообщили «Новому Дню», что сегодня, как и обычно, сотрудники будут оставаться на рабочих местах до 18:00.

Напомним, что сегодня запланирована акция сторонников Алексея Навального в центре Екатеринбурга. Вчера местные власти объявили, что центр города будет перекрыт – в связи с репетицией парада Победы, которую срочно перенесли с 22:00 на более раннее время. Причем представители Центрального военного округа, чьи военнослужащие задействованы в тренировке, поначалу опровергли данные, что репетиция пройдет раньше. С 18:00 центр Екатеринбурга будет перекрыт для любых видов транспорта, в том числе – трамваев, они пойдут в обход по соседним улицам. Сообщения об этом сегодня получили жители Екатеринбурга через службу оповещения ГУ МЧС России по Свердловской области. В чрезвычайном ведомстве назвали причину перекрытия «проведением неотложных мероприятий».

Свердловское управление ГУ МВД России также выступило с обращением к гражданам, в котором призвало «воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения мест, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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