Навка выступила для уральских медиков: «Это огромная честь» (ФОТО, ВИДЕО)

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка привезла в Екатеринбург ледовое шоу «Руслан и Людмила» специально для уральских медиков. Билеты на представление не продавались – приглашение получили врачи, персонал «красных» зон и волонтеры. Шоу стало подарком городу от Фонда святой Екатерины. «Уже давно у учредителей фонда появилась идея в знак благодарности подарить яркую эмоцию тем волонтерам и врачам, с кем мы идем бок о бок весь год. Мы, в свою очередь, хотим сказать спасибо Татьяне Навке за то, что приняла наше приглашение и вышла сегодня на лед», – сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Татьяна Навка выступила в Екатеринбурге

Гостями шоу стали семь тысяч врачей и волонтеров из Свердловской области. Вместе с Навкой в Екатеринбург прилетели известные фигуристы Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Юко Кавагути, Никита Володин, Никита Михайлов и Евгений Кузнецов. «Мы безумно счастливы, что у нас есть возможность сделать подарок. Для нас это огромная честь. Мне кажется, что зрители были довольны, и мы чувствовали эту любовь, – сказала Татьяна Навка. – В это сложное для всего мира время, когда нигде нет шоу, соревнований, мы имеем это счастье – пропустив год, вернуться в залы и услышать аплодисменты. Это обоюдное счастье и для нас, и для зрителей».

Напомним, что Фонд святой Екатерины с апреля прошлого года реализует масштабную гуманитарную программу по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области. За это время учредители Фонда – генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец «Сима-ленд» Андрей Симановский – выделили на нее более 1,5 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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