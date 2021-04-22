В «тихом центре» Екатеринбурга строится вторая очередь жилого квартала с большим садом во дворе (ФОТО)

«Александровский сад» – проект жилого квартала бизнес-класса, где дома гармонично и удачно внедрены в историческую застройку. Комплекс будет состоять из низкоэтажных зданий – от 4 до 9 этажей. Решение о строительстве домов не выше 9-го этажа – это часть концепции девелопера – компании «Форум-групп» по созданию уютного, комфортного для проживания комплекса в «тихом» историческом центре Екатеринбурга.

Жилой квартал строится на пересечении улиц Чапаева – Декабристов – Степана Разина. Первый дом будет сдан в конце этого года. Сейчас стартовало строительство второго этапа жилого квартала – дома в 8-9 этажей, – который будет сдан в конец 2022 года.

«Александровский сад» – это ЖК для тех, кому нравится жить одновременно и близко к деловому Екатеринбургу, и неподалеку от зеленых зон. За несколько минут от «Александровского сада» можно дойти до ТРЦ «Гринвич», галереи «Тихвин», дендропарка и Зеленой Рощи. А чтобы оказаться на набережной Исети, нужно просто перейти мост по улице Декабристов.

Оказаться в окружении природы можно и не покидая жилого комплекса. Квартал спроектирован с обустроенными местами для отдыха и прогулок, внутри – разноуровневый ландшафт и двор-сад с множеством растений и различных сценариев для времяпрепровождения: вечерний променад или дневные игры на свежем воздухе всей семьей. Застройщик использует современные технологии: теплосохраняющий и шумоподавляющий фасад, энергоемкие системы вентиляции и отопления. Много внимания уделяется планировкам.

«Продуманные и эргономичные планировки – это больше пространства для вас и членов вашей семьи. Мы позаботились обо всем: уютные гостиные, где может собираться большая компания друзей и вся семья за ужином, удобное пространство кухни с кладовой и кухни-острова позволит почувствовать себя настоящим шеф-поваром, мастер-спальня с собственной гардеробной и ванной комнатой может воплотит мечту любой хозяйки. Тихая детская, выходящая окнами во двор, обеспечит сладкий сон вашим детям», – поясняют в «Форум-групп».

Важным критерием удобства сегодня является и небольшое количество квартир на этаже. В домах «Александровского сада» секции спроектированы так, что там размещено всего по 2-3 квартиры. Небольшое количество соседей по лестничной клетке создает более камерную и спокойную обстановку в доме, снижает общий уровень шума и в целом делает жизнь комфортнее.

Варианты квартир самые разные – от лофтов с 5-метровыми потолками и антресолями до квартир с террасой и отдельным входом, с угловым и панорамным остеклением и квартир с привычной планировкой для семей с детьми и небольшим метражом для молодых семей.

Для владельцев автомобилей – двухуровневый подземный паркинг.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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