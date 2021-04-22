Тренд на экологичность: предприятия ЕВРАЗа активно перерабатывают автомобильные шины, собирают металлолом, старую оргтехнику, макулатуру, масло из двигателей

Предприятия ЕВРАЗа на Урале и в Сибири ежегодно направляют на вторичную переработку около 700 тонн шин БелАЗов, грейдеров, автобусов и легковых автомобилей. Это экологичный и перспективный метод утилизации: получаемая в результате резиновая крошка используется для покрытия детских площадок и беговых дорожек на стадионах, служит ингредиентом для асфальта или мастики, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа.

«Автомобильные шины разлагаются около 100 лет, их нельзя сжигать – при горении они выделяют большое количество канцерогенов. Очень важно правильно утилизировать их, чтобы не причинять вред окружающей среде, поэтому на всех предприятиях ЕВРАЗа шины направляются на вторичную переработку», – пояснил директор по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим Епифанцев.

На утилизационных заводах шины измельчают до размера крошки от 1 до 4 мм. Полученный резиновый гранулят отправляют на производство строительных материалов. Из одной тонны отработанных шин получается около 0,7 тонны резиновой крошки. Остальными производными переработки являются каучук, металл и текстильный корд.

В среднем на переработку 1 тонны покрышек компания тратит около 5 тысяч рублей. ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК, ЕВРАЗ ЗСМК и Распадская угольная компания отправляют на переработку, в том числе, крупногабаритные шины диаметром свыше 3570 мм и весом более 4 тонн.

Помимо автомобильных шин на предприятиях ЕВРАЗа отправляют в переработку металлолом, макулатуру, оргтехнику, аккумуляторы и масло двигателей.

«Забота об экологии – один из основных приоритетов для ЕВРАЗа. На предприятиях компании ведется планомерная работа по снижению нагрузки на окружающую среду. В 2021 году ЕВРАЗ принял новую экологическую стратегию до 2030 года. В области обращения с отходами, в частности, планируется утилизировать 95% общих и металлургических отходов, а также использовать 50% горных отходов», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ЕВРАЗа.

Екатеринбург, Елена Васильева

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