Грузовик сбил двоих детей во дворе дома в Серове

В Серове двое детей попали под грузовик «Луидор 3009Z6» во дворе жилого дома. Семилетнего мальчика в тяжелом состоянии увезли в реанимацию, восьмилетний ребенок получил ссадины.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла накануне около 13:15. Водитель грузовика привез товар в магазин, а после разгрузки начал сдавать задним ходом – и сбил детей. Что произошло, он понял только тогда, когда прохожие начали махать руками и показывать ему на колеса. По словам водителя, перед тем как ехать, он смотрел в зеркала и даже посигналил.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области уточнили, что открыто административное дело по ч. 1 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», но тяжесть вреда здоровью ребенка уточняется, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Серов, Людмила Прокофьева

Серов. Другие новости 22.04.21

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