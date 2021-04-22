Велосипедного вора отправили в колонию на два года

В Екатеринбурге суд отправил велосипедного вора в колонию общего режима на два года. 23-летнего жителя города и его сообщника поймали в апреле прошлого года. Они успели похитить из подъездов многоэтажек в Железнодорожном районе пять велосипедов, а на шестом – попались, так что украденное вернули законной владелице, а в отношении обоих молодых людей возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, а также с причинением значительного ущерба гражданину», ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу» и ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК РФ «Покушение на мелкое хищение».
Молодой человек свою вину признал, а вот его подельник в суд не явился – материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство, сам он объявлен в розыск.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 22.04.21
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