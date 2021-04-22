Уральские ученые работают над созданием безрогих коров с гипоаллергенным молоком

Уральские ученые работают над уникальным проектом по созданию породы коров, которые будет иметь врожденный иммунитет к лейкозу, комолость (безрогость) и главное, давать молоко, которое смогут пить люди с аллергией. Исследования проводятся под руководством вице-президента РАН Ирины Донник по гранту Российского научного фонда в Уральском федеральном аграрном НИЦ УрО РАН. Идея проекта заключается в том, чтобы найти механизмы для создания животных с улучшенными свойствами не за 7-10 поколений, а быстрее – путем прямого внесения небольших изменений в геном существующей породы коров.

Работа по редактированию генома ведется с тремя участками ДНК. Первый отвечает за рецептор к вирусу лейкоза. Его изменение позволяет получить особь, невосприимчивую к этому заболеванию. Поскольку лейкоз – одно из самых распространенных инфекционных заболеваний у КРС, защита от этого вируса имеет огромное значение для экономической эффективности животноводства. Напомним, в России запрещено законом использовать молоко от больных лейкозом коров, а учитывая распространенность заболевания, это наносит серьезный экономический ущерб.

Второй участок генома, с которым ведут работу уральские ученые, отвечает за образование белка бета-лактоглобулина, который является одним из самых сильных аллергенов коровьего молока. Если заблокировать ген, корова не сможет синтезировать этот белок, и, как следствие, его не будет в молоке. Такое молоко смогут пить люди с аллергией или высоким риском ее развития.

Третий участок ДНК, отвечающий за комолость (безрогость), изначально был взят в качестве модельного для отработки технологии внесения нужной последовательности в ДНК животного, однако получил важное практическое значение. Дело в том, что рога приводят к травматизму на фермах и для его уменьшения приходится удалять их у телят в раннем возрасте. Для создания комолых пород с помощью селекции потребуются десятки лет, кроме того, есть риск потерять в процессе другие ценные качества животного. А проект уральских ученых позволит относительно быстро добавить в существующие генетические настройки высокопродуктивной коровы еще одно полезное свойство – комолость. Причем сделано это будет на самых распространенных отечественных породах, имеющих хозяйственную ценность.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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