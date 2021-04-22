Авиакомпании получили допуски на рейсы из Екатеринбурга на Кипр и в Черногорию

Росавиация выдала очередные допуски на выполнение полетов российским авиакомпаниям. Многие перевозчики получили разрешение летать из Екатеринбурга в аэропорты Кипра, а также в Черногорию. Обе страны готовы принимать российских туристов и ждут возобновления авиасообщения.

Приказ о допусках опубликован на официальном сайте Росавиации. В нем уточняется, что допуски не дают право на выполнение рейсов – для этого авиасообщение со страной должно быть открыто, а также получены разрешения от аналогичных органов противоположной стороны. Тем не менее, многие авиакомпании на этот раз получили десятки доступов на Кипр и в Черногорию – именно в те страны, которые уже сегодня готовы принять российских туристов без серьезных ограничений (чтобы въехать на Кипр, нужен ПЦР-тест на коронавирус, Черногория с 26 апреля отменила и это требование, – прим. ред.).

Из Екатеринбурга допуски на полеты в Ларнаку получили авиакомпании «Россия», S7, «Победа», Azur Air. В Пафос – компании S7 и «Аэрофлот». В Черногорию допуск на полет в Тиват получила авиакомпания S7.

Кроме того, «Уральские авиалинии» получили разрешение на выполнение полетов из Кольцово в Иорданию (Акаба), а NordWind – в Санью (Китай).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 22.04.21

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