Более ста больных Covid-19 находятся на аппаратах ИВЛ

В Свердловской области состояние 256 больных Covid-19 оценивается как тяжелое, 146 из них находятся в реанимации, в том числе 101 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 587.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 16 больных Covid-19, всего – 2 992.

Кроме того, как сообщили в региональном оперштабе, за сутки выявлено 119 новых случаев коронавируса, в том числе 45 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции – 85 270. За сутки выписан 131 человек, всего – 78 864.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 22.04.21

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