Уральские пенсионеры пешком обошли достопримечательности региона (ФОТО, ВИДЕО)

В Свердловской области спустя почти год после начала пандемии ослабили режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Вновь открылись клубы для пенсионеров, в которых десятки тысяч пожилых людей проводят досуг. С приходом тепла возобновились и пешие туристические походы. «Новый День» побывал вместе с клубом «Каравелла» на Чертовом Городище и узнал, чем живет активное старшее поколение.

Пенсионеры ходят в походы и сплавляются на катамаранах

В рамках национального проекта «Демография» в Свердловской области реализуется региональная программа «Старшее поколение». Во всех городах есть школы пожилого возраста, где пенсионеры могут найти себе занятие по душе: пройти курсы финансовой и компьютерной грамотности, научиться пользоваться смартфоном, записаться в творческие клубы, пойти на уроки краеведения и так далее. Всего, по данным министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, в таких организациях регулярно занимаются более 60 тысяч человек. Все это, по его словам, – огромный вклад в здоровье пожилых людей и важный элемент для профилактики одиночества.

Социальный туризм – одно из направлений работы школ пожилого возраста. Соцработники организуют походы для пенсионеров: выбирают интересные места и занимаются поиском транспорта, если до достопримечательностей не добраться на общественном, устраивают во время походов мастер-классы. Такие путешествия привлекают самых активных. Например, в туристическом клубе «Каравелла» при Комплексном центре социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга постоянно состоят 15 человек. С 2012 года они исколесили весь регион – и пешком, и вплавь.

«У нас туристический клуб называется «Каравелла», потому что все начиналось в 2012 году, когда в рамках программы «Старшее поколение» мы закупили катамараны и сплавлялись по рекам Среднего Урала. С этого все началось. А дальше появились пешие направления», – рассказал заведующий отделением Комплексного центра социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга Никита Аржанников.

Участники «Каравеллы» говорят, что походы заряжают их энергией, здоровьем и позитивом. Пенсионеры готовы пройти десятки километров, залезть на самые высокие скалы – и возраст им не помеха.

Те, кто по каким-то причинам не может ходить в дальние походы, собираются в небольшие группы и практикуют скандинавскую ходьбу в городе. Кстати, именно учреждения соцзащиты еще десять лет назад стали первыми, кто предложил развивать в регионе этот спорт.

«Я помню, когда мы первый раз заговорили о скандинавской ходьбе году в 2010-м, мне тогда говорили: зачем это надо? Кто будет с палками ходить? А потом, пару лет спустя, я поехал далеко в область, в какой-то поселок. И смотрю – идет пенсионер с палками. Спросил его – где он палки взял? А он сказал: в пункте проката при соцзащите. Тогда такая система пунктов проката была только у нас. Сейчас многие приобретают палки сами, это стало достаточно модно», – рассказал министр социальной политики Андрей Злоказов.

Пенсионеры и сами предлагают разные варианты поездок, кооперируются на базе ресурсных центров, советов ветеранов. «Многие люди хотели бы проехать по области, по местам своей юности. Почему нет? Почему не предоставить такую возможность? – говорит министр социальной политики. – И в контексте развития туризма в целом мы вносим свой вклад, когда группы пенсионеров выезжают на разные объекты».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук, Антон Отман

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