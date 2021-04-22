На Среднем Урале объявлен четвертый класс пожарной опасности. Садоводов просят не разводить костры

На юге Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс горимости по региональной шкале. Погодные условия значительно повышают риск природных пожаров. Предупреждение метеорологов действует с 23 по 25 апреля.

В пресс-службе ГУ МЧС региона попросили свердловчан в эти дни особенно строго соблюдать требования пожарной безопасности. В том числе это касается тех, кто проводит работы на даче или в саду. В частности, не рекомендуется использовать открытый огонь, в том числе в металлических бочках, баках и мангалах. Запрещается сжигать мусор и разводить костры. Любые пожароопасные работы в лесу, на землях сельскохозяйственного назначения, в населенных пунктах должны быть исключены.

При возникновении пожара нужно незамедлительно сообщить о нем по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или по единому телефону вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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