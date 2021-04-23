Екатеринбуржец пытался послать в Китай гранаты на 3,2 млн под видом стекляшек (ФОТО)

Екатеринбуржец попытался отправить по почте в Китай 75 природных ограненных гранатов. При декларировании посылки он указал, что пересылает 26 граммов бижутерии стоимостью 99 долларов США (около 7400 рублей). Товар был направлен на экспертизу, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УТУ. Согласно заключению геммологов, на самом деле стоимость камней превышает 3,2 миллиона рублей.

Контрабанду пытались переправить международным сервисом экспресс-доставки почтового оператора России. Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ за незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. Дело направлено в Уральское следственное управление на транспорте СКР. Правонарушителю грозит штраф до миллиона рублей, а также лишение свободы на срок до 7 лет.

В пресс-службе Уральского СУ (Т) СКР добавили, что по этому делу в отделе по расследованию особо важных дел создана специальная следственно-оперативная группа, куда вошли также сотрудники Уральской оперативной таможни. Подозреваемый задержан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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