На Серовском тракте автомобиль насмерть сбил лося (ФОТО)

На Серовском тракте накануне поздно вечером автомобиль «Опель Астра» сбил лося, перебегавшего дорогу. Животное погибло. У машины выбило лобовое стекло. В салоне автомобиля находились 37-летний водитель и 38-летняя женщина, которая в результате аварии получила резаные раны лица.

По информации пресс-службы свердловской Госавтоинспекции, инцидент произошел в 21:10 на 296-м километре трассы в сторону Екатеринбурга. «Установлено, что водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему удалось избежать более тяжелых последствий. Водитель имеет стаж вождения 12 лет, к административной ответственности привлекался 10 раз», – сообщили в ведомстве.

В ГИБДД предупредили: чтобы избежать наездов на крупных животных, нельзя превышать максимально разрешенную скорость движения и нужно обращать внимание на дорожные знаки, так как они установлены именно в тех местах, где дикие животные часто выходят на дорогу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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