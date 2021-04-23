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Пятница, 23 апреля 2021, 09:56 мск

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«Сильва» Свердловского театра музкомедии получила две «Золотые маски»

Оперетта «Сильва» Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии стала дважды лауреатом премии «Золотая маска».

Как сообщается на сайте фестиваля, спектакль был выдвинут на премию в восьми номинациях, в том числе за лучшую женскую роль (Ольга Балашова – Сильва) и главную мужскую (Антон Сергеев – Эдвин). Но в итоге жюри наградило режиссера Дмитрия Белова и дирижера Дмитрия Волосникова.

Среди участников фестиваля был также екатеринбургский театр «Провинциальные танцы» с двумя новыми спектаклями – «Личность» и «Сердце на его рукаве», но в этом году «Золотые маски» ему не достались.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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