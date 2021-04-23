Мэрия Екатеринбурга перенесла субботник

В администрации Екатеринбурга сообщили о переносе субботника на другую дату.

Изначально городские чиновники планировали выйти на весеннюю уборку 24 апреля. Мэр Алексей Орлов и его подчиненные собирались прибрать два дендрологических парка – на улице 8 Марта и на улице Первомайской. Но из-за погодных условий мероприятие решили перенести. О новой дате будет объявлено дополнительно, рассказали в пресс-службе мэрии.

В Екатеринбурге сегодня и завтра ожидается дождь. В субботу на улице похолодает до +7 градусов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.21

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