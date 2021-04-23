Энергетики заплатят почти четверть миллиона рублей за скачок напряжения в квартире

Свердловский областной суд обязал ОАО «МРСК Урала» выплатить 224 тысячи рублей жительнице Красноуральска в качестве возмещения ущерба за поломку бытовой техники. Из-за скачка напряжения в электросети в квартире женщины вышли из строя холодильник, стиральная машина, цифровая фоторамка, роутер, ТВ-приставка, телевизор, системный блок компьютера, универсальный адаптер и акустическая система. Причиной замыкания стала упавшая на провода ЛЭП ветка дерева, из-за которой произошел обрыв.

После инцидента женщина направила претензию в АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ОАО «МРСК Урала», но не получила никакого ответа. Тогда свердловчанка обратилась в суд, имея на руках заключение экспертов. В документе указывалось, что ущерб от поломки техники составил 143 803 рубля. Истец также потребовала от энергетиков возместить расходы на экспертизу и заплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Красноуральский городской суд удовлетворил иск частично, но сумма взысканий осталась почти такой же, какую запрашивала женщина. С ОАО «МРСК Урала» взыскано: 135 543 рубля в возмещение ущерба, компенсация морального вреда – 3 тысячи рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 69 271 рубль, расходы на оплату услуг представителя – 4 тысячи рублей, расходы на заключение специалиста – 12 800 рублей.

Обе стороны остались недовольны решением суда и подали апелляции. Юристы МРСК Урала настаивали, что падение ветки на электрические провода произошло из-за ненадлежащего управления внутридомовыми электросетями. Договор с потребителем был заключен с «Энергосбыт Плюс», поэтому, по версии юристов, именно это предприятие должно расплачиваться за ущерб. Жительница Красноуральска в своей жалобе просила о полном возмещении расходов на услуги представителя (20 тысяч рублей).

Свердловский областной суд не нашел оснований для отмены решения Красноуральского суда, поэтому жалобы истца и ответчика остались без удовлетворения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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