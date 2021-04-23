Общее число умерших c Covid-19 превысило 3 тысячи человек

С начала распространения Covid-19 в Свердловской области скончались 3008 человек, которым был поставлен такой диагноз. Только за последние сутки в регионе зарегистрировано 16 летальных случаев.

Состояние 231 больного оценивается как тяжелое, 137 из них находятся в реанимации, в том числе 98 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 580. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. За сутки выписано 127 человек, всего – 78 991, сообщили в региональном оперштабе.

Также за последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 114 новых случаев коронавируса, в том числе 40 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 85 384.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.21

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