Паводок в Ирбите пошел на спад

В Ирбите начала отступать вода из разлившейся реки Ницы. В пик половодья здесь были подтоплены 59 приусадебных участков. На сегодняшний день все они освободились от паводковых вод, сообщили в ГУ МЧС региона. Уровень воды в Нице составляет 541 см, и с каждым днем снижается.

Сейчас в Свердловской области остаются затопленными восемь низководных мостов, 23 населенных пункта отрезаны паводком от большой земли. В деревни заранее были завезены продукты питания и медикаменты, там работает постоянная телефонная связь. На случай пожаров в муниципалитетах дежурят добровольные пожарные команды. «Подтопленных придомовых территорий и частных домов нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.21

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