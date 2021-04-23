В Академическом получили квартиры 104 обманутых дольщика (ФОТО)

В Академическом получили квартиры свердловчане, пострадавшие от недобросовестных застройщиков. ГК «Кортрос» в рамках соглашения с правительством области решила проблему 223 семей, оставшихся без жилья – 104 семьи переедут в новые квартиры в доме на Сахарова, 29/4, остальные решили забрать свою долю деньгами. Сегодня вручили ключи 15 семьям, остальные заедут до конца июня этого года.

В основном новоселы – это обманутые дольщики из Первоуральска, они ждали своего жилья 25 лет. На новоселье многие из них пришли уже с внуками. Есть и люди из Березовского, Верхней Пышмы, Серова, Верхней Салды, Сухого Лога.

«Сегодня получат ключи те, кто попал в сложную ситуацию. Это стало возможным благодаря работе администрации города и, конечно же, застройщика Академического, компании «Кортрос». Вениамин Максович (Голубицкий, президент ГК «Кортрос», – прим. ред.), хочу сказать вам спасибо, мы с вами сработали быстро, оперативно. И сегодня мы радуемся результатам наших совместных трудов. Всем новоселам желаю хорошего настроения, пусть в этих домах всегда будет детский смех, пусть в ваших домах будет мир, тепло и уют. С праздником», – поприветствовал дольщиков губернатор Евгений Куйвашев.

Глава города Алексей Орлов отметил, что в Екатеринбурге при взаимодействии властей с застройщиком решаются вопросы семей, которые пострадали от недобросовестных компаний, и поблагодарил «РСГ-Акакдемическое» за социальное партнерство – как с заселением людей, так и в строительстве школ и детсадов на территории района.

Ключи от квартир на торжественной церемонии получали пенсионеры, их дети и дети их детей. «Мы очень долго ждали этого дня, по 25 лет, у нас уже выросли дети, внуки уже родились. Я рад, что этот жилищный вопрос наконец-то решен. Я хочу поблагодарить руководство области, администрацию города и «РСГ-Академическое» за предоставленное нам жилье. Всем желаю благополучия, счастья и долголетия!» – поблагодарил Сергей Васильевич, один из пострадавших от недобросовестного застройщика.

«У нас новый молодой район, мы во всем стараемся демонстрировать новые технологии, новые подходы. Задачи у нас во многом социальные. Я не говорю, что мы не бизнес, что мы не стремимся получить прибыль или еще что-то. Но мы при этом стремимся показать, каким должен быть бизнес. Это имиджевая составляющая, которая для нас очень важна в этом проекте. И поэтому мы стараемся лучшие школы здесь делать. Стараемся делать современные детсады, по своим проектам. Мы хотим создать здесь новую общность людей, которые ценят то, где они находятся, новую среду. Люди, которые так выстрадали квартиры, они, не побоюсь этого слова, якорные, чтоб такую среду создать. Они достаточно натерпелись, настрадались, и сейчас они с особым пиететом относятся к тому, что их окружает. Вы видите в Академическом – у нас не расписаны подъезды, не расписаны дома, у нас принципы добрососедства», – отметил Вениамин Голубицкий.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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