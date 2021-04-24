За сутки на Среднем Урале от коронавируса умерли 16 человек

В Свердловской области за последние сутки от коронавируса скончались 16 человек, за все время пандемии подтвердилась смерть 3024 человек от этой инфекции.

Как сообщили в региональном оперштабе, число новых выявленных случаев – 116. При этом только 29 приходится на Екатеринбург. Коронавирус за последние 24 часа обнаружен у жителей Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Карпинска, Камышлова, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Рефтинского городского округа, Серова, Староуткинска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Среди госпитализированных у 224 человек тяжелое состояние, 138 из них находятся в реанимации, причем 94 – на ИВЛ. Число пациентов средней тяжести – 1568. У остальных состояние удовлетворительное. Выписано 130 человек. Общее число выписанных достигло 79 121.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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