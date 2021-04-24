В Екатеринбурге пытаются потушить крупный пожар. На территории Уралмашзавода горят склады с холодильниками. От места ЧП поднимается густой черный дым.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 16:26, к этому времени на месте работают 12 машин и 42 человека. Горит деревянный склад с замороженной продукцией. Тушение осложняется большой горючей загрузкой и сильным задымлением.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 24.04.21

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