Пожар в складах на территории Уралмашзавода потушен (ФОТО)

Пожарные ликвидировали открытое горение в складах с холодильниками на территории Уралмашзавода. Но работы продолжаются, идёт проливка и разбор сгоревших конструкций.

«Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой и сильной задымленностью. Огнеборцам приходилось работать в дыхательных аппаратах – на месте работали четыре звена газодымозащитной службы. Под воздействием высоких температур произошло обрушение кровли склада. Для координации сил и средств на месте пожара был развернут штаб пожаротушения», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.

Напомним, крупный пожар разгорелся около 16:30. Клубы чёрного дыма были видны даже в центре города. В пресс-службе Уралмашзавода «Новому Дню» уточнили, что загоревшиеся помещения не имеют никакого отношения к основному производству, они сдаются в аренду третьим лицам.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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