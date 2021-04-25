На трассе под Краснотурьинском водитель сбил двух пьяных пешеходов

На трассе Краснотурьинск – Карпинск под колеса автомобиля попали два пешехода, которые шли по дороге в темной одежде.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области, авария случилась около 00:30. Водитель «Киа Спектра» ехал по трассе и в последний момент увидел трех человек в темной одежде, он пытался затормозить, но не успел. В результате наезда мужчина 1994 года рождения получил ушиб головного мозга, перелом правого бедра и голени, он госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. Мужчина 2001 года рождения тяжких травм не получил, от госпитализации отказался. С ними также шел подросток 2006 года рождения, но он под машину не попал. Подросток и не пострадавший в ДТП мужчина подтвердили, что были пьяны, опьянение третьего пешехода установят по результатам экспертизы.

Краснотурьинск, Людмила Прокофьева

Краснотурьинск. Другие новости 25.04.21

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