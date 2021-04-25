В МВД рассказали, из-за чего мог произойти пожар, где погиб пятилетний ребенок

В СУ СК по Свердловской области начали проверку по факту пожара, который произошел этой ночью в Сысерти. В общежитии загорелась комната, трое детей надышались газом, близнецы 2018 года рождения находятся в больнице, мальчика 2016 года рождения спасти не удалось, он скончался в машине скорой помощи.

«Семья, в которой произошла трагедия, хоть и полная, но состоит на учёте в ПДН территориального ОВД за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию своих детей. Ранее родители неоднократно привлекались к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. По одной из отрабатываемых сыщиками версий, пожар мог произойти из-за того, что погибший мальчик играл с зажигалкой, пока родители спали», – прокомментировал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Всего из здания было эвакуировано 53 человек, в том числе 13 детей, Администрация муниципалитета должна обеспечить людей временным жильем.

Фото Следственного комитета по Свердловской области

Сысерть, Людмила Прокофьева

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