В Свердловской области более двухсот больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Свердловской области за последние сутки у 118 человек официально подтвердили коронавирус, таким образом с начала пандемии заболели уже 85 618 человек. Новые случаи регистрируются преимущественно в области – в Екатеринбурге их только 35.

«Состояние 238 госпитализированных оценивается как тяжелое, 140 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 93 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 553. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Зарегистрировано 14 случаев смерти больных COVID-19. Всего скончались зот вируса 3 038 уральцев.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 25.04.21

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