Жители Новоуральска сообщают о гибели двух человек из-за взрыва гранаты

В жилом доме Новоуральске взорвалась граната, погибли два человека. Об этом сообщает паблик «NVK | Новоуральск ВКонтакте». По данным этого сообщества, накануне около 23 часов вечера в квартире жилого дома на перекрестке Первомайская-Садовая раздался взрыв, предположительно – из-за боевой гранаты. Погибшие любили выпить, говорят местные жители.

В СУ СК по Свердловской области случившееся пока не комментируют.

Новоуральск, Людмила Прокофьева

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