В торговых центрах Екатеринбурга простаивают прививочные пункты

Екатеринбуржцы не спешат вакцинироваться от коронавируса. На сегодняшний день в уральской столице привились первым компонентом препарата «Спутник V» чуть более 132 тысяч жителей (10,7% населения города), вторым компонентом – около 90 тысяч жителей (6,8%). Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов посетовал, что горожане недостаточно активно посещают прививочные пункты, которые открываются в торговых центрах.

«В минувшие выходные у нас практически без нагрузки работали два прививочных кабинета в двух крупных торговых центрах. В субботу в «Меге» привились только 75 человек, а воскресенье в «Гринвиче» – 80 человек. Мы расширяем список торговых центров, где открываются прививочные пункты. И хотелось бы, чтобы люди использовали возможность поставить прививку без предварительной записи. Вакцины от коронавируса сегодня достаточно. Нужно приходить и прививаться. Не ждать появления какой-то новой вакцины, ее можно просто не дождаться. Угроза существует всегда», – заявил Александр Харитонов на пресс-конференции.

В целом по Свердловской области на сегодняшний день первым компонентом вакцины «Спутник V» привито чуть более 350 тысяч человек. Причем достаточно хороший охват вакцинопрофилактикой наблюдается среди людей старше 60 лет.

«К сожалению, у нас низкая активность населения. Если посмотреть на другие страны, то, например, в ОАЭ привито от коронавируса уже 64% населения, в Израиле – 62%. В России мы еще не достигли 5%. Административные меры здесь не совсем уместны. В России есть закон об иммунопрофилактике, который дает каждому человеку право решать: делать или не делать прививку. Тут должно быть наше сознательное отношение к вакцинации, нужно защитить себя и близких», – отметил Харитонов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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