Эпидемиолог: «Ветряночные вечеринки – это преступление против детей»

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов призвал родителей не устраивать так называемые ветряночные вечеринки, когда здоровых детей водят в гости к больным с целью заразить. По словам врача, перенесенное заболевание может иметь тяжелые последствия в более взрослом возрасте, а наилучшей защитой от ветряной оспы остается прививка.

«Эта вакцина не входит в национальный календарь прививок, то есть является платной. Многие сегодня предпочитают отказываться от нее. Но уважаемые родители! Не нужно заражать намеренно своих детей. Не нужно устраивать ветряночные вечеринки – это преступление по отношению к своим детям. Потому что не знаем до конца, какие реакции и осложнения могут быть от ветряной оспы. Очень страшно смотреть на подростков и взрослых людей, которые страдают опоясывающим лишаем. Это заболевание – последствие после перенесенной ветрянки», – отметил Александр Харитонов на пресс-конференции.

Врач также предупредил об опасности массовых отказов от прививок, пропагандируемых антипрививочниками. По его словам, в начале 90-х в Екатеринбурге возникла эпидемия дифтерии из-за того, что множество горожан оказались непривитыми от этого заболевания.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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