В Свердловскую область привезли 2265 доз «ЭпиВакКороны»

В Свердловскую область привезли партию вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским научным центром «Вектор». Эта партия позволит привить 2265 человек. В настоящее время она распределяется между больницами. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловскую область было доставлено 54 900 доз препарата «Спутник V» разработки научного исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцинация на Среднем Урале проводится в 146 прививочных кабинетах, которые открыты в 80 медицинских организациях. Действуют 28 мобильных пунктов и 34 мобильные бригад – медики выезжают в том числе в отдаленные территории региона.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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