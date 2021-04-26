Третья волна коронавируса не должна помешать вакцинации

Отмены плановой вакцинации по национальному календарю прививок, скорее всего, не произойдет даже если наступит третья волна коронавируса, сказал «Новому Дню» главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. «В прошлом году, когда были введены серьезные ограничения по коронавирусу, было временное приостановление плановой вакцинации. Это было необходимо, чтобы упорядочить работу в поликлинических учреждениях для организации плановой уже вакцинации. В мае на федеральном уровне было принято решение с июня продолжать плановую вакцинацию. Была отработана очень четкая система с приглашением людей на плановую вакцинацию в порядке очередности», – объяснил он.

По его словам, отменять плановую вакцинацию при любых ограничениях нельзя. «Особенно дети должны получать прививки своевременно. Я за то, чтобы вакцинацию проводить всегда. Надеемся, что в этом году таких мер по ограничениям принимать не будем», – сказал Харитонов.

Ранее «Новый День» писал о том, что российские медики признали отмену плановой вакцинации во время первой волны коронавируса ошибкой. В частностит, такое мнение высказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии с курсом гигиены и эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета Ирина Фельдблюм. «Когда разразилась пандемия Cоvid-19, нам пришлось резко сократить объемы оказания плановой помощи, потому что поток больных был большой, чтобы здравоохранение наше не захлебнулось, и под эту мясорубку попала и вакцинопрофилактика. Это было сделано неправильно – сегодня мы это понимаем», – сказала она.

Также Фельдблюм сообщила, что Союз педиатров России и ВОЗ считают, что снижение охвата прививками может привести к росту детской смертности

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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