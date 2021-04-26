Пятилетняя девочка из Кировграда умерла от ожогов из-за того, что ее мать не вызвала скорую

В Кировграде пятилетняя девочка больше суток умирала от обширных ожогов. Мать ребенка не вызвала скорую и теперь по решению суда получила полгода исправительных работ.

ЧП случилось в канун Нового года. 31 декабря девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. Она обожгла руки, ноги, заднюю поверхность тела, ожоги второй-третьей степени поразили 45-50% тела. Это случилось в 11 часов утра, 1 января в 19:30 девочка скончалась. Все это время ее мать видела, что у ребенка тяжелая травма, но скорую помощь не вызвала.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, женщине вынесли приговор. Ее судили по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», она признала вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Чем руководствовалась мать и в каком состоянии она была, когда девочка страдала от ожогов, не уточняется. Женщине дали 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства ежемесячно. Приговор не вступил в законную силу.

Кировград, Людмила Прокофьева

Кировград. Другие новости 26.04.21

Благодатный огонь в Екатеринбург доставит Фонд святой Екатерины. / Третья волна коронавируса не должна помешать вакцинации. / В Свердловской области в очереди на прививку стоят 162 тысячи человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»