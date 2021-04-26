Мальчик, потерявший мать по вине пьяного водителя, отсудил компенсацию в 1 миллион рублей

Свердловский облсуд присудил выплатить 1 миллион рублей компенсации морального вреда подростку, который потерял мать в дорожной аварии. Женщина воспитывала мальчика одна, после ее гибели он остался сиротой.

Трагедия произошла в декабре 2017 года в деревне Ретнева под Ирбитом. В тот вечер местный житель Михаил вместе со своей знакомой поехал в магазин на мотобуксировщике, к которому были прикреплены сани. Мужчина был пьян и не имел удостоверения тракториста-машиниста. Тем не менее, он посадил знакомую в сани и выехал на автомобильную дорогу. По пути Михаил не уступил дорогу приближающейся машине, в результате автомобиль врезался в сани. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

В июне 2018 года Ирбитский районный суд приговорил Михаила к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, признав его виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ. 12-летнему мальчику, оставшемуся без матери, был назначен опекун. Впоследствии опекун в интересах ребенка обратился в суд, требуя взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда в 1 миллион рублей. В исковом заявлении мужчина отметил, что ребенок очень тяжело переживает смерть единственного близкого человека: он долго не верил в смерть матери, плохо спал, плакал ночами. Авария случилась на следующий день после дня рождения мальчика, что также усугубило его страдания.

Ирбитский районный суд принял решение в пользу ребенка. Но осужденный пытался оспорить это решение в областном суде – он просил снизить размер компенсации до 200 тысяч рублей, считая именно эту сумму разумной и справедливой.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, оставила решение Ирбитского суда без изменений. Оно вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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