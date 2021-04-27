Челябинцы оказались в семь раз патриотичнее екатеринбуржцев

Социологи выяснили, в каком городе России живут самые патриотичные люди, задавая им три простых вопроса: вы гордитесь тем, что вы являетесь гражданином России? Вас беспокоит будущее и настоящее страны? Вы можете назвать себя патриотом?

Оказалось, что самые патриотичные граждане живут в Махачкале. На втором месте – жители Волгограда, а на третьем – Челябинска. Первую десятку замыкают – Брянск, Красноярск, Севастополь, Омск, Саратов, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Во второй десятке – Новосибирск, Самара, Пермь, Уфа, Владивосток, Воронеж, Краснодар, Казань и Хабаровск. Самыми непатриотичными из опрошенных жителей 22 городов России оказались екатеринбуржцы (20 место), петербуржцы (21 место) и москвичи (22 место).

«81% жителей страны гордятся тем, что они являются гражданами России и 67% респондентов, попавших в выборку указали, что готовы поступиться своим благополучием ради интересов России. По результатам опроса 94% россиян ответили, что могут назвать себя патриотами», – добавили исследователи из агентства Zoom.Market.

Екатеринбург, Елена Сычева

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