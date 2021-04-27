Расходы на здравоохранение в Екатеринбурге в 2020 году в 4 раза превысили план

В 2020 году бюджетные ассигнования на медицинскую помощь и здравоохранение в Екатеринбурге составили более 4 млрд рублей, тогда как первоначально на эту статью расходов был заложен 1 млрд 18 млн рублей.

Об этом рассказала сегодня на заседании Екатеринбургской гордумы Анна Турунцева, директор департамента финансов администрации города. Она подчеркнула: особенность прошедшего финансового года состояла в том, что в бюджет дважды вносились изменения. Это делалось после получения межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на выполнение программ, не предусмотренных городским бюджетом. Столь сложная ситуация, пояснила Турунцева, сложилась из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

В общей сложности доходы городской казны в 2020 году составили 53 млрд 136 млн рублей, из которых 25 млрд 400 млн – за счет налоговых и неналоговых поступлений. Это на 443 млн рублей или на 1,7% меньше, чем в 2019 году. Безвозмездные поступления составили 27 млрд 736 млн рублей, что на 19,9% выше, чем в 2019 году. На 6,8% выросли доходы от НДФЛ – они составили 9 млрд 706 млн рублей.

Расходы казны составили 52 млрд 660 млн рублей, в том числе: на образование – 25,6 млрд; на национальную экономику – 9,3 млрд; здравоохранение – 4,5 млрд рублей; соцполитику – 4 млрд рублей. Всего расходы на социальную сферу превысили 70% от общей суммы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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