Водитель чуть не сгорел в машине, закурив рядом с канистрой бензина (ФОТО)

В Качканаре пьяный водитель чуть не сгорел в собственном автомобиле – его спасли гаишники.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области, ночью инспекторы остановили «жигули», чтобы проверить документы у водителя. 61-летний мужчина оказался пьян, прибор показал 0,963 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель и не отрицал, что выпил, но перед тем, как его машину должны были эвакуировать на штраф-стоянку, он решил забрать из нее личные вещи. Как только владелец оказался внутри автомобиля, инспекторы увидели яркую вспышку, и салон тут же охватило пламя. Дверь заклинило, гаишники не могли открыть ее снаружи, у водителя не получалось выбраться. Полицейские разбили окно и таким образом вытащили человека, затем вызвали пожарных и скорую.

С ожогами лица и рук качканарец находится в больнице. Мужчина смог объяснить причины пожара: оказавшись в машине, он закурил, забыв, что рядом стоит канистра с горючим. На следующий день пострадавший поблагодарил полицейских за спасение.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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