В Екатеринбурге запустили бесплатный чекап для тех, кто хочет забеременеть

В Екатеринбурге и еще нескольких городах России запустили программу бесплатного репродуктивного чекапа для женщин, которые планируют ребенка. До конца мая женщины от 25 до 40 лет могут сдать анализы на гормоны АМГ, ФСГ, ЛГ, ТТГ, пролактин, эстрадиол, сделать УЗИ органов малого таза и получить консультацию репродуктолога по результатам этих обследований.

Программа проходит при поддержке московского НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина, а в Екатеринбурге – при поддержке Центра семейной медицины. Принять участие в программе можно после онлайн-консультации в чат-боте OVO, которого создали специалисты диджитал-агентства IOD. Это виртуальный помощник, который, получая ответы на наводящие вопросы, рекомендует сдать те или иные анализы, посетить того или иного узкого специалиста или же пройти чекап. Чат-ботом уже воспользовались 14 тысяч пользователей. «Диалог с чат-ботом построен по алгоритму первичного приема у врача-репродуктолога. В виртуальном консультанте есть две женских ветки – для тех, кто уже пытается зачать ребенка и для тех, кто пока только задумывается о беременности и интересуется своим репродуктивным здоровьем, выявляя риски; и отдельная ветка диалога – для мужчин. Четвертая диалоговая ветка – репродуктивный чекап. Если вы хотите участвовать в бесплатном медицинском обследовании, нужно указать, что вы женщина, ответить на простые вопросы о здоровье и предрасположенностях. Чат-бот определит, требуется ли вам чекап, и предложит выбрать клинику в вашем городе. Затем останется лишь оставить свои контактные данные и ждать звонка из клиники с приглашением прийти на обследование и консультацию репродуктолога», – рассказала управляющий партнер диджитал-агентства IOD, разработчика чат-бота OVO Дарья Крючкова.

С проблемой невозможности зачать ребенка могут столкнуться около полутора миллионов женщин в России. Столько, по данным научного сотрудника отдела андрологии и репродукции человека НИИ урологии интервенционной радиологии Степана Красняка, имеют низкий овариальный резерв. «Бесплодие, в отличие от многих других заболеваний, не болит. Это состояние, о котором люди узнают, как правило, спустя уже много лет и много попыток зачать ребенка. Более полутора миллионов женщин в России в возрасте от 25 до 40 лет имеют низкий овариальный резерв – это говорит о возможном уменьшении шансов на зачатие ребенка в будущем. Мы стремимся привлечь в программу репродуктивного чекапа молодых людей, а они все в интернете, в чатах, в соцсетях. Поэтому мы приняли решение использовать этот подход», – сказал он.

Заведующая отделением ВРТ екатеринбургского Центра семейной медицины, врач-акушер-гинеколог, к.м.н., репродуктолог Валентина Медведева объяснила, что каждая женщина рождается с определенным овариальным запасом (резервом яйцеклеток), который с годами иссякает, у мужчин же каждые три месяца биоматериал обновляется. «Чекап поможет женщинам разобраться, можно ли еще подождать или нужно планировать беременность в ближайшее время. Гормоны, которые мы исследуем, показывают в том числе состояние эндокринной системы. УЗИ проводит репродуктолог, так как именно с помощью ультразвукового исследования мы можем увидеть тот самый овариальный резерв», – добавила она.

Отметим, что программа бесплатного медицинского чекапа для женщин действует в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Екатеринбурге, а также готовится к запуску в Ростове-на-Дону и Краснодаре. В конце апреля к проекту подключатся еще 7 городов: Кемерово, Омск, Новокузнецк, Барнаул, Волгоград, Ставрополь и Нижний Новгород.

Напомним, ранее «Новый День» рассказывал, какие документы нужно собрать и какие обследования пройти, чтобы получить квоту на бесплатную процедуру экстракорпорального оплодотворения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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