Студентов вузов отправят на длинные майские

Студенты вузов отправятся на длинные каникулы, которые пройдут в России с 1 по 10 мая. Соответствующий указ готовит Министерство образования и науки РФ, сообщает телеграм-канал «Первый университетский».

Ранее ректор УрФУ Виктор Кокшаров подписал указ о том, что студенты Уральского федерального университета не будут учиться с 1 по 10 мая включительно. Пары, которые должны были пройти 3 и 8 мая, перенесут на 12 и 21 мая соответственно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.04.21

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