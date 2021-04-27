В Екатеринбурге десятки детских площадок оказались в опасных зонах – качели и песочницы стоят на трубах, которые могут рвануть (ФОТО)

Запрет строительства в охранных зонах теплосетей все чаще становится поводом для социальных конфликтов в Екатеринбурге. Зачастую на земле, под которой проходят трубы, расположены детские площадки, автостоянки, гаражи, киоски. Энергетики требуют убрать их, а горожане протестуют.

Сегодня сотрудники Екатеринбургской теплосетевой компании провели очередной рейд по выявлению незаконных строений над теплотрассами. К примеру, во дворе дома № 19 на улице Прибалтийской прямо над трубой стоит детская горка. Почему это опасно, объяснил замначальника Октябрьского района тепловых сетей ЕТК Денис Соколкин. По его словам, во время опрессовок или повреждений горячая вода может выходить на поверхность и подмывать грунт. В результате под поверхностью земли образуется полость, заполненная водой, в которую может провалиться машина или сооружение, или, что хуже всего – человек. Температура воды в трубе отопления может достигать 130 градусов, поэтому пострадавший рискует получить смертельные ожоги. Если же подобное ЧП случится рядом с детской площадкой, последствия могут быть еще страшнее. Именно поэтому энергетики настаивают, что все строения в охранной зоне теплосети должны быть снесены.

Впрочем, жители дома № 60 на улице Чайковского намерены бороться за свою детскую площадку. Теплотрасса на этом участке находится с 80-х годов. «Мы здесь живем 29 лет, и за это время ничего не прорвало. Зато каждые пять лет копают», – рассказала Ирина Петровна, гуляющая с внуком.

«Детская площадка нам необходима, ее ликвидация – большая глупость. Надо решить этот вопрос разумно. Трубу можно перенести или сдвинуть, или уменьшить площадку», – говорит еще одна жительница дома Альбина.

Специалист ЕТК Олег Парбузин пояснил, что под детской площадкой проходят две трубы диаметром 1000 мм с горячей водой. Чтобы изменить трассировку теплосети, нужен новый проект, но еще тяжелее получить разрешение на перенос – потому что нет места. Труба сильно изношена, поэтому ее часто ремонтируют. По словам Парбузина, при опрессовках отдельные участки трубопровода регулярно приходят в негодность.

Во дворе дома № 22 на улице Белоярской все наоборот. Жильцы просят установить детскую площадку, но председатель ТСЖ Светлана Зюзина не соглашается. «У нас во дворе ничего нет, только качели с 1978 года. На нашем участке проходит теплотрасса, и уже были прорывы. Молодые семьи просят поставить детскую площадку, но я понимаю всю ответственность. Приходится объяснять собственникам, почему ничего нельзя ставить. Некоторые не хотят слышать», – рассказала собеседница агентства.

Патовая ситуация сложилась в филиале муниципального клуба «Луч» на улице Мичурина, 206. В подвале располагается раздевалка детской хоккейной команды, и в этом же помещении проходит транзитный трубопровод. «Мы вынуждены просить клуб освободить подвал, так как близкое расположение трубы чревато техногенными происшествиями. Хотя трубопровод и прошел экспертизу, все равно требует замены и ремонта. Все-таки дети должны заниматься в более безопасном помещении», – отмечает мастер производственного участка Алексей Хардин. По его словам, энергетики с 2004 года обращаются в районную администрацию с просьбой предоставить детскому клубу другое место, но проблема не решается.

В пресс-службе ЕТК напомнили, что охранная зона теплосети распространяется на три метра в каждую сторону от проходящей трубы. Всего в Екатеринбурге выявлено 1340 объектов, возведенных над теплотрассами. Сегодня специалисты компании проверили границы охранных зон по перечисленным четырем адресам и вручили уведомления собственникам об устранении нарушений.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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