В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ превышен уже на 29%

В Екатеринбурге за последнюю неделю зарегистрировано более 13,4 тысячи заболевших ОРВИ. Эпидпорог превышен на 29% во всех возрастных категориях. В трети случаев лабораторные исследования выявляют риновирусы.

По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, во всей Свердловской области зарегистрировано 27 350 случаев ОРВИ за неделю, почти половина – в Екатеринбурге. В области эпидпорог превышен на 10%, в городе – на 29%. Также в числе неблагополучных по заболеваемости территорий – Туринский, Невьянский округа, ЗАТО Свободный и поселок Уральский.

«В рамках «дозорного» и диагностического лабораторного мониторинга за ОРВИ за неделю обследовано 37 человек: доминируют риновирусы (29,7% от числа обследованных). Также выделены вирусы парагриппа, коронавирусы, метапневмовирусы», – сообщили в Роспотребнадзоре.

В Екатеринбурге, кроме того, растет и число заболевших внебольничными пневмониями. За неделю выявлено 314 случаев, что больше уровня прошлой недели на 18,4%. Всего в регионе за неделю диагноз «пневмония» подтвердился у 964 человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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