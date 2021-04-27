«Почта России» с 4 по 7 мая будет работать в обычном режиме

В майские праздники «Почта России» изменит график работы, однако не будет уходить на длительные каникулы, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе компании, 1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Свердловской области. 30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше. Центральное отделение связи Екатеринбурга на Ленина, 39, будет работать 30 апреля до 21:00, а 8 мая до 19:00. 2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику. 3 мая отделения «Почты России» будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья. С 4 по 7 мая отделения будут работать по обычному графику.

«Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ», – добавили в пресс-службе.

Уточнить график работы почтовых отделений можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 27.04.21

В Екатеринбурге эпидпорог по ОРВИ превышен уже на 29%. / Задержка развития, преждевременные роды – Минздрав раскрыл данные о последствиях ковида у беременных. / Глава штаба Навального в Екатеринбурге не смог обжаловать арест. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»