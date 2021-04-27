Администрация Екатеринбурга вышла на субботник (ФОТО)

Сегодня руководители и сотрудники администрации Екатеринбурга во главе с мэром Алексеем Орловым вышли на субботник, чтобы привести в порядок дендропарк на улице 8 Марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Алексей Орлов наравне с коллегами взял грабли и начал разгребать прошлогоднюю листву.

После этого он объяснил журналистам, почему считает участие в подобных мероприятиях таких важным: «Это не разовая акция, это целый месячник чистоты. И мне кажется, что субботник – это очень хороший элемент воспитания экологической культуры, который ведет к пониманию работы коммунальных служб, ну и, конечно, любви к городу. Все-таки Екатеринбург – это наш большой общий дом, и мы его все любим и хотим жить в чистом, ухоженном городе. И то, что многие из нас имеют возможность приложить свой труд к общему делу в преддверии нашего главного праздника, Дня Победы, говорит о том, что в Екатеринбурге живут неравнодушные люди, которые любят свой город, заботятся о его чистоте. И мы будем делать все, чтобы город с каждым днем становился комфортнее, интереснее для жизни, и мы подтверждали статус лучшего города для жизни в нашей стране. По крайней мере, я говорю это искренне».

О своей любимой истории, связанной с субботниками, Алексей Орлов рассказал, что часто вспоминает первые субботники в Шарташском лесопарке, которые начались, еще когда он работал в областном правительстве. «Мало кто из вас будет спорить, что этот парк может стать еще одним местом рекреации для нашего города. И когда приходили сотрудники министерств с детьми, это были, наверно, самые трогательные моменты, – когда дети могли покормить живую белку, – рассказал Алексей Орлов. – У нас дети зачастую видят белок только по телевизору, а если есть возможность покормить ее с руки, просто посмотреть на красивое животное, у них формируется правильное отношение к природе, к окружающей среде, которое при правильном воспитании позволит им в будущем создавать вокруг себя комфортную среду и поддерживать ее».

Глава Екатеринбурга также рассказал, что за полчаса до приезда в дендропарк он посадил две яблони в парке Павлика Морозова, поддержав акцию «Сад памяти». Он выразил надежду, что деревья приживутся, а в заключение импровизированного брифинга поблагодарил всех горожан, кто принимал участие и в сегодняшнем субботнике, и в других мероприятиях месячника чистоты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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