Баскетбольный клуб УГМК стал пятнадцатикратным чемпионом России (ФОТО)

Баскетбольный клуб УГМК в пятнадцатый раз в своей истории стал чемпионом России, обыграв всухую в финальной серии игр плей-офф курское «Динамо». Матч закончился со счетом 71:90.

Сезон 2020-2021 баскетбольный клуб УГМК завершил чемпионским хет-триком, выиграв Суперкубок РФБ и подтвердив статус действующего чемпиона России (тринадцатый раз подряд) и Евролиги.

В последнем матче УГМК со счетом 71:90 обыграл курское «Динамо». На протяжении первых трех четвертей «Динамо» раз за разом удавалось отыгрывать свое отставание. Однако изменить ход встречи и в итоге всей серии «бело-голубые» так и не смогли.

Исход поединка решился в заключительной десятиминутке, которую подопечные Мигеля Мендеса провели организованней, не оставив шансов соперницам и в третьем матче финальной серии игр плей-офф чемпионата России. Счет серии 3-0.

По итогам турнира MVP российской премьер-лиги была признана нападающая УГМК Бреанна Стюарт. В символическую пятерку российского чемпионата также вошли: Кортни Вандерслут (лучший разыгрывающий), Альба Торренс (лучший легкий форвард) и Мария Вадеева (лучший центровой).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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