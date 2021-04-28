Мотоциклист погиб на трассе под Екатеринбургом (ФОТО)

На трассе Екатеринбург – Полевской погиб мотоциклист – он не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дорожный знак. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Как рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД, погибший – 33-летний мужчина из Дегтярска, он не раз нарушал правила дорожного движения, за что его привлекали к административной ответственности. По предварительным данным, он слишком быстро ехал. «Наличие либо отсутствие алкоголя в крови на момент происшествия у водителя будет установлено после проведения судебно-медицинской экспертизы», – добавили в управлении.

При этом там подчеркнули, что сотрудники ГИБДД провели на месте обследование трассы и выявили ее неудовлетворительное состояние. «Обнаружены износ и разрушение горизонтальной дорожной разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах и повреждение дорожного знака «Крутой подъем». В адрес обслуживающих организаций вынесено предписание об устранении вышеуказанных недостатков. По факту ДТП ведется следствие», – сказали в ведомстве и попросили неопытных водителей отказаться от рискованных маневров.

Екатеринбург, Елена Сычева

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