В Екатеринбурге найден снаряд рядом с пунктом полиции

В Краснолесье рядом с участковым пунктом полиции найден снаряд. Как сообщают очевидцы, опасную находку обнаружили под окнами дома № 21/2 по улице Академика Вонсовского. Сейчас территория оцеплена, на месте работают сотрудники экстренных служб. По данным портала е1.ru, рядом со снарядом также есть ящик, предположительно с гранатами.

Оперативно получить комментарии от свердловской полиции и пресс-службы МЧС не удалось.

Отметим, что 25 марта на стройке «Атомстройкомплекса», недалеко от того места, где сегодня была обнаружена опасная находка, строители раскопали снаряд весом в 80 кг. Он пролежал в земле примерно 30 лет. Говорят, что снаряды остались на Юго-Западе как наследство от деятельности военного стрельбища. Однако до момента постройки проектов «Атомстройкомплекса» «Балтийский и «Балтийский-2» никто не сообщал об опасных находках в земле.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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