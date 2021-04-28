В уральской школе – вспышка коронавируса, начато расследование

В Тугулыме в школе № 26 произошла вспышка заболеваемости коронавирусом. За три недели там заболели 17 детей и 11 сотрудников. Роспотребнадзор начал расследование.

По данным пресс-службы ведомства, с 5 по 27 апреля среди учащихся и педагогов было лабораторно подтверждено 28 случаев коронавируса. С прошлой недели все классы, с которыми контактировали заболевшие, были переведены на дистанционное обучение. Кроме того, домой отправили всех педагогов, которые не вакцинированы от Covid-19 и не имеют антител.

«В ходе проверки выявлены нарушения, которые способствовали распространению инфекции, – сообщили в Роспотребнадзоре. – В частности, руководством школы не были организованы противоэпидемические мероприятия с момента появления первого случая Covid-19 в школе».

В школе не хватает антисептиков и дезсредств, температуру измеряли не у всех учащихся. Из педагогов привиты лишь 18,5%. Расследование продолжается. Виновных обещали привлечь к ответственности.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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