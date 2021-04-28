В связи с выходными в мае пенсии перечислят 13 и 21 числа

График выдачи пенсий в мае немного изменится в связи с предстоящими праздничными днями. На карточку деньги зачислят 13 и 21 мая, на дом почтальоны будут разносить пенсии с 3 мая.

«График выплаты пенсий был сформирован в апреле, еще до объявления дополнительных выходных дней 4-7 мая, и еще раз его менять не будем, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского отделения Пенсионного фонда России. – Выплата будет сформирована заранее и передана в доставочные и кредитные организации, которые непосредственно донесут деньги до получателей».

Утвержденный в апреле график учитывал, что нерабочими будут 1-2 мая, а также 9 мая. Поэтому пенсионерам, которые получают пенсию на дому, начнут разносить деньги с 3 мая. Выплата за 9 мая будет производиться 7 и 8 мая. С 10-го числа доставка будет осуществляться по обычному графику. Точную дату доставки можно уточнить на почте.

«Доставка пенсии пенсионерам, которые выбрали кредитную организацию, осуществляется путем зачисления суммы пенсии на счет пенсионера, открытый в кредитной организации. Если день перечисления денежных средств на выплату пенсий и иных социальных выплат приходится на выходной или праздничный день, то перечисление производится накануне этого дня. Таким образом, перечисление пенсии за май планируется 13 и 21 мая», – сообщает Свердловское отделение ПФР.

Если у пенсионеров остались вопросы, они могут обратиться в управление ПФР по месту жительства, либо на горячую линию: 8-800-600-03-89, а также на единый телефон горячей линии «Почты России»: 8-800-1-000-000.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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