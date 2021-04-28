На Урале потратили на ковид-тесты больше 3,7 млрд рублей

Больше миллиарда рублей потратили за год и месяц в Свердловской области из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования на коронавирусные тесты, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ТФОМС региона. «Общее число исследований на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции за счет средств ОМС составило более 1,4 млн исследований – 1,1 млн в 2020 году и около 300 тысяч в первом квартале 2021 года. В эту цифру включены как исследования, выполненные методом ПЦР, так и исследования крови к антигенам и определение антигена SARS-COV-2 в мазке. Общий объем направленных на оплату исследований средств ОМС в марте 2020-го – марте 2021 года составил 1,1 млрд рублей», – сообщили в фонде.

Там также рассказали, что исследование ПЦР-мазка существенно подешевело за последний год. Если в 2020-м оно стоило 979 рублей, то сейчас – 670 рублей. Иммунохроматографический анализ сейчас стоит 1445 рублей – столько же, сколько и год назад.

Интересно, что общая сумма, потраченная в Свердловской области на ковид-исследования, существенно – почти в четыре раза – больше. Как сообщили в оперативном штабе региона, с начала пандемии в марте 2020 года проведено более 4,2 млн исследований проб на коронавирус, причем последний миллион – в 2021 году. То есть минимум 670 млн рублей было потрачено в этом году, а в прошлом – минимум 3,1 млрд рублей.

Если часть исследований – на 1,1 млрд выполнили за счет средств ОМС, то оставшуюся оплачивали граждане и предприятия. В частности, в прошлом году крупные промышленники тестировали на ковид своих сотрудников. Кроме того, как сообщал «Новый День», люди вынуждены были оплачивать исследования на Covid-19 сами, поскольку многим медики отказывали в проведении тестов за счет средств фонда обязательного медстрахования. Цены в частных лабораториях начинаются от 1,8 тысячи рублей и заканчиваются 10 тысячами (речь идет о срочных анализах и справках об отсутствии Covid-19, заполненных на нескольких языках).

Также за свой счет тесты делали те, кто возвращались из-за рубежа, – это требование не снято до сих пор. Многие делают мазок и оплачивают его исследование в пункте тестирования в аэропорту Кольцово, который устроило управление Роспотребнадзора по региону. В пресс-службе ведомства «Новому Дню» рассказали, что с 1 сентября 2020 года и по настоящее время в Кольцово сделали больше 56,7 тысячи тестов. При стоимости теста 1800 рублей граждане заплатили Роспотребнадзору в общей сложности больше 101 млн рублей на проведение исследований.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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