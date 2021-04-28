В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области 29 апреля ожидается высокая пожарная опасность и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В ГУ МЧС региона просят жителей в случае ЧП незамедлительно обращаться по телефонам пожарной службы 101 и 112.

Ранее уральские метеорологи сообщали, что в южных районах Среднего Урала введен четвертый класс горимости леса по региональной шкале. С учетом того, в ближайшие дни не прогнозируется обильных осадков, пожароопасная обстановка в области может возрасти.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 28.04.21

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