За три дня в торговых центрах привились от коронавируса 1,7 тысячи человек

Свердловский минздрав подвел промежуточные итоги вакцинации от Covid-19 в 14 торговых центрах. Выездные бригады медиков работали не только в Екатеринбурге, но и в других городах области. С 24 по 27 апреля в ТРЦ привились почти 1,7 тысячи свердловчан, сообщает оперативный штаб.

Акция по массовой вакцинации населения будет продолжена. Завтра прививку от коронавируса можно будет поставить в торговых центрах «Глобус», «Гринвич» и «Омега» (Екатеринбург), в нижнетагильском ТРЦ Depo и в прививочном пункте у магазина «Кировский» в Верхней Пышме.

На сегодняшний день в Свердловской области первым компонентом «Спутник V» привился 366 161 житель, полный курс вакцинации от коронавируса прошли 229 325 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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