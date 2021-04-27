Жителей Екатеринбурга зовут выбрать, как будет выглядеть парк в Солнечном

В Екатеринбурге началось голосование за дизайн-проект «Солнечных аллей» – горожане смогут сами выбрать вариант облика зеленой зоны в микрорайоне Солнечном. Отдать свой голос можно на единой общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды​ za.gorodsreda.ru до 30 мая.

Проект «Солнечные аллеи» победил в рейтинговом голосовании и получит финансирование из бюджета на благоустройство. Разработка проекта включала в себя идею «соучаствующего проектирования» – она основывалась на пожеланиях, запросах и ожиданиях жителей района, весь 2019 год шло исследование запросов местных жителей.

Реализация проекта будет проводиться в три этапа. В составе первого будет воплощена идея Pocket park – это промежуточный тип зеленых пространств между двором и районным парком. В Солнечном создадут зеленую зону с навесами и детской площадкой. На втором этапе появятся места для отдыха взрослых и игр детей, которые будут гармонично интегрированы в общественное пространство. Живые изгороди из кустарников, образующие подобие лабиринта, качели, игровые площадки позволят комфортно отдыхать и детям, и взрослым, и подросткам. В ходе третьего этапа продолжат реализовывать парковое пространство.

«Я долгие годы жила в центре Екатеринбурга. Когда возник вопрос о переезде, я узнала про Солнечный и сразу подумала об этом районе. Вот уже несколько лет тут живу. И очень рада. Здесь уютно, все продумано до мелочей, все для удобства жителей. С огромным удовольствием гуляю в нашем парке. И с нетерпением жду появления «Солнечных аллей» – еще одного пространства для прогулок. Слышала, что по проекту предусмотрено интересное озеленение – множество различных видов кустарников, цветов и растений. Отдых на природе никогда не бывает лишним, это очень хорошо успокаивает», – поделилась Лидия Радионова, житель района.

Другая местная жительница, Ксения Ненец, отметила удачную организацию пространства в районе. «Для меня наш район Солнечный – это как другая жизнь с тех пор как я сюда переехала в сентябре 2015 года. Мне очень импонирует отношение руководства компании «Форум-групп» в плане организации пространства в Солнечном – все должно быть если не по высшему классу, то очень близко к тому: много зеленых насаждений, разных, нетривиальных; детские игровые и спортивные элементы и места отдыха для взрослых. Мне очень нравится идея зеленых «Солнечных аллей» – есть где погулять в хорошую погоду, отдохнуть и подышать свежим воздухом в относительной удаленности от забитых транспортом дорог. Моему сыну очень нравится гулять в нашем парке, и мы в предвкушении появления в районе «Солнечных аллей», – сообщила она.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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